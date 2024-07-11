9-11 липня у Вашінґтоні відбувся ювілейний саміт НАТО. На зустрічі до 75-річчя створення НАТО були лідери 32 країн-членів, представники 35 країн-партнерів, серед них Україна. На саміті йшлося про посилення оборони та стримування, підтримку зусиль України щодо самозахисту, зміцнення ґльобального партнерства НАТО, особливо в Індо-Тихоокеанському реґіоні. Всі три пункти впливають на рівень допомоги Україні. * *...
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