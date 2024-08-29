Аварійно-ремонтне авто від США

Аварійно-ремонтний автомобіль Peugeot Rifter. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Компаніївська громада, що у Кіровоградській області, в рамках співпраці з американськими партнерами з програми USAID DOBRE отримала спецавтомобіль вартістю 814 тис. грн, або майже 20 тис. дол. Це аварійно-ремонтний автомобіль Peugeot Rifter. Спецавто громаді передали в рамках проєкту екстреного реаґування на виклики військової аґресії Росій­ської федерації проти України. Автомобіль...