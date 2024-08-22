Під час форуму в Кропивницькому. (Фото: Ігор Філіпенко) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Всеукраїнський аґрарний форум „Аґро-2024“ 15 серпня провели в Кропив­ницькому під гаслом „Захистили! Виростили! Зробили!“. Аґрарний форум зібрав понад 300 учасників з усієї України – вітчизняних виробників продукції, техніки та обладнання, добрив та засобів захисту рослин. Участь у форумі взяли провідні українські виробники, представники Мінаґ­рополітики та...