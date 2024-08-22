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Аґрарний форум „Аґро-2024“

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Під час форуму в Кропивницькому. (Фото: Ігор Філіпенко) КРОПИВНИЦЬКИЙ. –  Всеукраїнський аґрарний форум „Аґро-2024“ 15 серпня провели в Кропив­ницькому під гаслом „Захистили! Виростили! Зробили!“.  Аґрарний форум зібрав понад 300 учасників з усієї України – вітчизняних виробників продукції, техніки та обладнання, добрив та засобів захисту рослин. Участь у форумі взяли провідні українські виробники, представники Мінаґ­рополітики та...


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