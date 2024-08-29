Вареники у Відні

Анна Паттерманн і Олег Семенців Українці Відня відкрили магазин української кухні „Вареники, як вдома“ (Warenyk Haus Daheim). Це перший бізнес-проєкт очільниці проукраїнської політичної громадської організації в Австрії „Unlimited Democracy“ Анни Паттерманн, яка понад 10 років живе у Відні, та Олега Семенціва з Тернопільщини: архітектора і дизайнера, активного учасника всіх заходів української громади. „Проєкт має Бережанське...