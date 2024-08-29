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Вареники у Відні

By 2 Mins Read

Анна Паттерманн і Олег Семенців Українці Відня відкрили магазин української кухні „Вареники, як вдома“ (Warenyk Haus Daheim). Це перший бізнес-проєкт очільниці  проукраїнської політичної громадської організації в Австрії  „Unlimited Democracy“ Анни Паттерманн, яка понад 10 років живе у Відні, та Олега Семенціва з Тернопільщини: архітектора і дизайнера, активного  учасника всіх заходів української громади. „Проєкт має Бережанське...


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