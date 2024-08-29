Врятуйте українських тварин

Через постійні бомбардування Росією українських енерґосистем в Україні постійно і масово відключається електрика, а врятовані бездомні тварини в нашому притулку страждають від спеки і задухи. У приміщеннях, де утримуються тварини з онкологічними захворюваннями, захворюваннями серця, печінки і нирок, підтримується постійна температура в 35 градусів за Цельсієм (95 градусів за Фаренгейтом) – і у нас більше...