Відзначення нагородою „Національна леґенда України“

Учасники вручення нагороди „Національна леґенда України“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Напередодні Дня Державного прапора та Дня Незалежности України Президент В. Зеленський і О.Зеленська відзначили 11 видатних людей нагородою „Національна леґенда України“. Серед відзначених – відзначених видатний композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад, генеральний конструктор конструкторського бюра „Луч“, Герой України Олег...
Previous ArticleУкраїна формує нові механізовані бриґади