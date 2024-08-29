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Відзначення нагородою „Національна леґенда України“

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Учасники вручення нагороди „Національна леґенда України“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Напередодні Дня Держав­ного прапора та Дня Незалежности України Президент В. Зеленський і О.Зеленська відзначили 11 видатних людей нагородою „Національна леґенда України“. Серед відзначених – відзначених видатний композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад,  генеральний конструктор конструкторського бюра „Луч“, Герой України Олег...


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