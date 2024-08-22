Відзначили День прапора України

Виступає гурт „Божедари“ КИЇВ. – 17 серпня на Михайлівській площі військовики, госпітальєри та волонтери зібралися на благодійний проєкт „Об’єднані серцем,“ щоб разом відзначити День прапора України. На площі була фотовиставка „Берегиня української незламності“ про героїчні історії жінок-військових. А творче дійство розпочалося з показу вишиванок-костюмів від Maruna by Maria. Далі сценічне дійство продовжили виступи гурт“Божедари,“ O’Viola,...