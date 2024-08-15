Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Доказ стратегічного мислення

By 3 Mins Read

Усім знайоме явище: коли якась держава довго не може знайти вихід з гострих соціяльних проблем‚ її влада обов’язково чує звинувачення в слабкості стратегічного мислення. Ця ситуація знайома і з новітньої української історії. Ґрунтовно не реформована політична система‚ успадкована від совєтських часів‚ дозволяє приходити у чільні керівні структури людям‚ головною „заслугою“ котрих є належність до партії-переможця....


Already a member? Log in here

Related Posts