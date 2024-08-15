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Допомагає фонд „Покрова“

By 2 Mins Read

ТЕРНОПІЛЬ. – Засновник благодійного фонду „Покрова“, народний депутат України Іван Чайківський, директорка фонду Любов Вовк від початку повномаштабної війни разом з  доброчинцями постійно допомагають військовим на передовій. Вони відкрили „Школу пілотів дронів“ для цивільного населення, де проходять безкоштовне навчання оператори безпілотників. Фонд співпрацює з бриґадою Національної ґвардії України „Азов“ і  допомагає воїнам. Гордістю Тернопілля є...


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