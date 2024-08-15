Допомагає фонд „Покрова“

ТЕРНОПІЛЬ. – Засновник благодійного фонду „Покрова“, народний депутат України Іван Чайківський, директорка фонду Любов Вовк від початку повномаштабної війни разом з доброчинцями постійно допомагають військовим на передовій. Вони відкрили „Школу пілотів дронів“ для цивільного населення, де проходять безкоштовне навчання оператори безпілотників. Фонд співпрацює з бриґадою Національної ґвардії України „Азов“ і допомагає воїнам. Гордістю Тернопілля є...