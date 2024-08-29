Здійснюється тиск на суддів

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – До Вищої ради правосуддя звернулася суддя Кропивницького апеляційного суду Ірина Олексієнко, заявивши про спроби незаконного впливу та втручання в її діяльність як судді з боку співробітників СБУ та Національного аґентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє „Судово-юридичну газета“. І. Олексієнко була головуючою під час розгляду апеляційної скарги захисту на рішення суду...