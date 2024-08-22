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Зрадників України позбавлять нагород

By 1 Min Read

КИЇВ. – Верховна Рада 20 серпня ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників України. Закон підтримав 341 депутат. У липні Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаґанду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому...


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