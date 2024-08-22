Зустріч з Всеукраїнською радою церков

КИЇВ. – 17 серпня Президент Володимир Зелен­ський провів зустріч з представниками Всеукра­їнської ради церков і релігійних організацій, подякував учасникам заходу за постійну підтримку України та її людей, українських громад, які щоден­но страждають від російських ударів. Прези­дент також відзначив ролю церков і релігійних організацій у поширенні правди про війну. Росія використовує церкву для придушення незалежности інших...