Камала Гарріс – кандидатка на пост президента США

Віцепрезидентка Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делеґатів, щоб стати кандидаткою на пост президента США від Демо­кра­тичної партії. Голова Національного з’їзду Демо­кратичної партії Хайме Гаррісон оголосив 2 серпня, що К. Гарріс заручилася підтримкою більшістю делеґатів на майбутньому національному з’їзді Демократичної партії 2024 року, офіційно зробивши її кандидатом у президенти від партії. К. Гарріс визначила своїм кандидатом...