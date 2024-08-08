Камала Гарріс – кандидатка на пост президента США

Віцепрезидентка Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делеґатів, щоб стати кандидаткою на пост президента США від Демократичної партії. Голова Національного з’їзду Демократичної партії Хайме Гаррісон оголосив 2 серпня, що К. Гарріс заручилася підтримкою більшістю делеґатів на майбутньому національному з’їзді Демократичної партії 2024 року, офіційно зробивши її кандидатом у президенти від партії. К. Гарріс визначила своїм кандидатом...
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