Камала Гарріс прийняла номінацію

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. (Фото: Official White House) ЧИКАҐО. – З’їзд Демократичної партії США символічно номінував чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку на майбутніх виборах президента. Делеґати від усіх штатів і територій США проголосували на з’їзді на користь 59-річної К. Гарріс, однак ідеться про чисту формальність. Вона фактично стала офіційною кандидаткою від демократів на посаду...