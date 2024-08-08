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Кампанія Евросоюзу в Україні

By 2 Mins Read

Представництво Евросоюзу в Україні проводить кампанію „Разом діємо. Фест-Черкаси“. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 3 серпня Представництво Евросоюзу в Україні організувало інформаційний захід „Разом діємо. Фест-Черкаси“. У церемонії відкриття взяли участь посадовці Представництва ЕС в Україні та місцевої влади, а також представники громадянського суспільства й медіа Чер­кась­кої області. На заході працювали інформаційний намет Представництва ЕС...


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