Малі та Нігер посварилися з Україною

КИЇВ. – Уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через ролю Головного управління розвідки у знищенні найманців “Ваґнера”. Київ надав малійським повстанцям розвідувальні дані, використані для влаштування засідки на членів групи “Ваґнера” у липні. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов раніше підтвердив надання малійським повстанцям “необхідної інформації, яка дала змогу провести успішну військову операцію...
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