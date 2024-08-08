Малі та Нігер посварилися з Україною

КИЇВ. – Уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через ролю Головного управління розвідки у знищенні найманців “Ваґнера”. Київ надав малійським повстанцям розвідувальні дані, використані для влаштування засідки на членів групи “Ваґнера” у липні. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов раніше підтвердив надання малійським повстанцям “необхідної інформації, яка дала змогу провести успішну військову операцію...