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Микола Подоляк розповів про Україну

By 4 Mins Read

„Газета виборча“, Польща, 20 серпня подала інтерв’ю Вікторії Беляшин з Миколою Подоляком, радником Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України. Нижче вміщені тези його розповіді. Російська федерація з початку війни використовує свої прикордонні території для здійснення військових дій, будує військові об’єкти, розгортає артилерію, ракетні установки та іншу техніку, за допомогою якої атакує Україну, в основному цивільну...


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