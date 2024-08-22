Микола Подоляк розповів про Україну

„Газета виборча“, Польща, 20 серпня подала інтерв’ю Вікторії Беляшин з Миколою Подоляком, радником Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України. Нижче вміщені тези його розповіді. Російська федерація з початку війни використовує свої прикордонні території для здійснення військових дій, будує військові об’єкти, розгортає артилерію, ракетні установки та іншу техніку, за допомогою якої атакує Україну, в основному цивільну...