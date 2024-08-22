Москальов став комендантом на Курщині

КИЇВ. – Просування українських військ у Курській області та встановлення ними контролі на понад тисячею квадратних кілометрів російської території змусило Київ сформувати органи управління на цих землях. Президент Володимир Зеленський анонсував створення на Курщині військових комендатур. Генерал-майор Едуард Москальов у прямому сенсі увійшов в історію, ставши першим комендантом, який уособлюватиме українську владу на російській території...