Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Міжнародна науково-практична конференція

By 5 Mins Read

Учасники міжнародної науково-практичної конференції у Вільнюсі ВІЛЬНЮС. – 5-6 серпня у столиці Литви відбулась третя міжнародна науково-практична конференція „Україна-Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі“, яку організували Інститут литовської літератури та фолкльору, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ) за підтримки Міністерства освіти, науки та спорту Литовської республіки (ЛР). До організації цього широкого за науковою проблематикою...


Already a member? Log in here

Related Posts