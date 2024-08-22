Учасники міжнародної науково-практичної конференції у Вільнюсі ВІЛЬНЮС. – 5-6 серпня у столиці Литви відбулась третя міжнародна науково-практична конференція „Україна-Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі“, яку організували Інститут литовської літератури та фолкльору, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ) за підтримки Міністерства освіти, науки та спорту Литовської республіки (ЛР). До організації цього широкого за науковою проблематикою...