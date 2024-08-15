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Місяць України в Чикаґо

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На святі „Місяць України в Чикаґо“. (Фото: Peter Koutun) ЧИКАҐО. – 1 серпня з церемонії підняття державного прапора України в центрі міста почався „Місяць України в Чикаґо“, ініційований Українським конґресовим комітетом Америки (УККА), відділ Ілиной.  На знак солідарности з Україною та українською громадою міста мер Брендон Джон­сон підписав проклямацію, яка визнає серпень 2024 року –...


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