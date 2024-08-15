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Нагородили переможців конкурсу „Благодійна Україна“

By 2 Mins Read

Серед переможців конкурсу – благодійна організація „Українська освітня платформа“. КИЇВ. – Завершився Національний конкурс „Благодійна Україна“ – „Благодійність на захисті України“, який проводить Асоціяція благодійників України. Президент релігійного товариства „Свята Софія“ у Римі, уродженець Бережан о. Марко-Ярослав Семеген отримав спеціяльну відзнаку від оргкомітету за постійну гуманітарну місію для України і переселенців. Також серед переможців конкурсу...


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