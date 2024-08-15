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Наступ українського війська

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Мапа бойових дій 6 серпня надійшили уривчасті повідомлення про перехід українськими частинами кордону та наступ вглиб території Курської области. Спочатку загострення ситуації в російському прикордонні виглядало як пересічна спроба прориву диверсійно-розвідувальної групи, які вже були минулого і на початку цього року. Але подальше розгортання бойових дій показало, що це, ймовірно, зовсім інший сценарій. Спочатку Міністерство...


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