Національний український фестиваль у Канаді

Виступає колектив Canada’s National Riding Cossacks & Co. (Фото: Canada’s National Ukrainian Festival) ДОФІН, Манітоба. – На початку серпня у канадському місті Дофін відбувся 59-ий Національний український фестиваль, повідомив Світовий конґрес українців. Упродовж трьох днів на трьох сценах виступали десятки українських колективів з усієї Північної Америки, працював український ярмарок, відбувалися майстер-кляси та конкурс талантів. Гості...