„Небайдужі Черкаси“ провели показ-продаж вишиванок

Волонтери привезли до лікувального закладу допомогу для поранених військових. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 11 серпня в Будинку культури ім. Кулика відбувся благодійний показ-продаж вишиванок Громадської організації „Небайдужі Чер­каси“, яка опікується пораненими і травмованими захисниками. Всі вони лікуються в медичних закладах міста. Було зібрано 10 тис. грн, які передано на волонтерський рахунок організації придбання змінного...