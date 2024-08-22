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„Небайдужі Черкаси“ провели показ-продаж вишиванок

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Волонтери привезли до лікувального закладу допомогу для поранених військових. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 11 серпня в Будинку культури ім. Кулика відбувся благодійний показ-продаж вишиванок Громадської організації „Небайдужі Чер­каси“, яка опікується пораненими і травмованими захисниками. Всі вони лікуються в медичних закладах міста. Було зібрано 10 тис. грн, які передано на волонтерський рахунок організації придбання змінного...


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