Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Нерівний обмін бранців Кремля

By 5 Mins Read

Росія 2 серпня звільнила та видала Заходу 16 осіб. У більшості – це російські громадяни: журналістка татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева (крім російського громадянства має американське); опозиційні політики Воло­димир Кара-Мурза (крім російського має британський пашпорт), Ілля Яшин, Андрій Пивоваров; колишні голови штабів Навального Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва та Вадим Останін; співголова „Меморіялу“ Олег Орлов;...


Already a member? Log in here

Related Posts