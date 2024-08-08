Нерівний обмін бранців Кремля

Росія 2 серпня звільнила та видала Заходу 16 осіб. У більшості – це російські громадяни: журналістка татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева (крім російського громадянства має американське); опозиційні політики Воло­димир Кара-Мурза (крім російського має британський пашпорт), Ілля Яшин, Андрій Пивоваров; колишні голови штабів Навального Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва та Вадим Останін; співголова „Меморіялу“ Олег Орлов;...