Нова українська ракета „Паляниця“

Ракета-дрон „Паляниця“. КИЇВ. – На урочистостях з нагоди Дня Неза­лежности Президент України Володимир Зелен­ський оголосив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою „Паляниця“. Раніше про цю розробку нічого не було відомо. Міністер з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розкрив деякі подробиці про „Паляницю“. По-перше, він уточнив, що військовий об’єкт противника було уражено на...