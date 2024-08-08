Новини про українських воїнів

Микола В’юк ОРЛАНДО, Фльорида. – Сьогодні ми хотіли б поділитися новинами про відновлення наших солдатів, які проходять лікування протезами в Prosthetic & Orthotic Associates (POA). Наша команда зустрілася з солдатом Олександром Ревтюхом зі зламаним протезом на благодійному турнірі з гольфу для американських і українських військових і ветеранів у Вашінґтоні, округ Колумбія, організованому Фондом Bordelands. Завдяки...