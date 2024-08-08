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Новини про українських воїнів

By Updated:3 Mins Read

Микола В’юк ОРЛАНДО, Фльорида. –  Сьогодні ми хотіли б поділитися новинами про відновлення наших солдатів, які проходять лікування протезами в Prosthetic & Orthotic Associates (POA). Наша команда зустрілася з солдатом Олександром Ревтюхом зі зламаним протезом на благодійному турнірі з гольфу для американських і українських військових і ветеранів у Вашінґтоні, округ Колумбія, організованому Фондом Bordelands. Завдяки...


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