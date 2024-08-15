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Обдарували дітей захисників

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Під час акції „Подаруй ранець дітям загиблих воїнів“. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – Біля Свято-Троїцького катедрального Собору 10 серпня відбулася організована священиками Православної церкви України акція „Подаруй ранець дітям загиблих воїнів“, під час якої зібрали кошти для підтримки дітей, батьки яких з 118-ої бриґади загинули чи пропали безвісти. Гроші для школярів збирали прихожани черкаських церков...


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