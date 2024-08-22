Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Помер колишній президент УНСоюзу та громадський діяч Стефан Качарай

By 3 Mins Read

Колишній президент УНСоюзусв. п. Стефан Качарай КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – 10 серпня помер Стефан Качарай, колишній президент Українського народного союзу (УНСоюзу) та багаторічний лідер українсько-американської громади, відданий своїй громаді та родині. Йому було 83 роки. С. Качарай був обраний президентом УНСоюзу на 35-ій звичайній конвенції у 2002 році й запам’ятався багатьом своїми рисами служіння, лідерства та...


Already a member? Log in here

Related Posts