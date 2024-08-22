Помер колишній президент УНСоюзу та громадський діяч Стефан Качарай

Колишній президент УНСоюзусв. п. Стефан Качарай КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – 10 серпня помер Стефан Качарай, колишній президент Українського народного союзу (УНСоюзу) та багаторічний лідер українсько-американської громади, відданий своїй громаді та родині. Йому було 83 роки. С. Качарай був обраний президентом УНСоюзу на 35-ій звичайній конвенції у 2002 році й запам’ятався багатьом своїми рисами служіння, лідерства та...