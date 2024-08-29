Почали створення е-платформи УКРОПЕДІЯ

Проф. Світлана Жаботинська Команда науковців Черкаського національного університету (ЧНУ) ім. Богдана Хмельницького під керівництвом проф. Світлани Жаботинської отримала ґрант у межах проєкту „Виклики та можливості для дипломатії ЕС у сфері культурної спадщини в Україні“ (Challenges and Opportunities for EU Heritage Diplomacy in Ukraine). ЧНУ став учасником проєкту Мережі Жана Моне за підтримки Erasmus+ та Европейської...