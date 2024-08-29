Пошкоджено дах бібліотеки

Тиждень тому під час атаки ворожих шахедів на інфраструктуру і житлові масиви Миргородщини було понівечено понад 50 приватних будинків. Пошкоджено дах єдиної на сході України Діяспорної бібліотеки ім. української просвітянки з Фльо­риди Галини Король. Варто згадати, що свого часу біля витоків формування багатющих книжково-журнальних фондів бібліотеки стояли найкращі українські національні діячі США, Канади, Австралії, України...