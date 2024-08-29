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Прем’єр-міністер Індії Нарендра Моді відвідав Україну

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Прези­дента України) КИЇВ. – На запрошення Президента України Володимира Зеленського 23 серпня Прем’єр-міністер Індії Наренд­ра Моді відвідав Україну. Це була перша в історії візита Прем’єр-міністра Індії в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома країнами у 1992 році. Обидва лідери висловили...


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