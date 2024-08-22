Провели фестиваль лемківської культури

Організаторка заходу Віра Дудар (ліворуч) та популярна виконавиця лемківських пісень Ірина Гонташ. МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська область. – 17 серпня в Монастириськах провели Міжнародний фестиваль лемківської культури під гаслом „Ватра нескорених“. Цьогоріч захід присвятили вшануванню 80-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини у 1944-1951 роках. Священики благословили учасників та провели Молебень за перемогу...