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Психологи працюватимуть у громадах

By 1 Min Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Благодійний фонд „Безпечне майбутнє“ повідомив, що у безоплатній школі екстремальної та кризової психології, організованої фондом за підтримки ЮНІСЕФ, підготували більше шести десятків кризових психологів.  Навчальну програму формували науковці Центральноукраїнського державного університету ім. Володимира Винниченка  та Полтавського національного педагогічного університету ім. Володимира Короленка. Крім науковців, участь у програмі брали і психологи-практики. Слухачами школи стали...


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