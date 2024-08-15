Російський тиск на Білорусь

Останні події в Курській області Росії, зокрема, операція українських військ, стали черговим викликом для російської влади. Важливість цієї операції підкреслюється тим, що вона викликає значну увагу міжнародної спільноти та створює додатковий тиск на російські війська, змушуючи їх переглянути свої стратегії оборони. Подальший розвиток подій вказує на те, що українська сторона прагне досягти значних результатів, які...