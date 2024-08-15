Росія вбиває природу

Ліс, спалений росіянами. (Фото: Олександр Вівчарик) ЖИТОМИР. – 10 серпня громадська організація „Мережа захисту національних інтересів „АНТС” організувала престур у рамках проєкту „Разом за екологічну демократію, справедливість і верховенство права в Україні”. Завдяки цьому заходу журналісти з усієї України відвідали природний заповідник „Древлянський”, що на Житомирщині. Адже через військове вторгнення росіян в Україну страждають не...