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„Свобода“ стала джерелом правдивої інформації

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Висловлюю сердечну вдячність за опублікування в останньому випуску газети „Свобода“ матеріялу про Науково-педагогічний проєкт „Інтелект України“, а також за підтримку нашого проєкту, що народився 17 років тому в Харкові. У ці нелегкі часи, коли наша держава має тяжкі  випробування кривавою російською війною проти України, газета „Свобода“, заснована у 1893 році, стала надзвичайно важливим і цінним...


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