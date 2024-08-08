„Свобода“ стала джерелом правдивої інформації

Висловлюю сердечну вдячність за опублікування в останньому випуску газети „Свобода“ матеріялу про Науково-педагогічний проєкт „Інтелект України“, а також за підтримку нашого проєкту, що народився 17 років тому в Харкові. У ці нелегкі часи, коли наша держава має тяжкі випробування кривавою російською війною проти України, газета „Свобода“, заснована у 1893 році, стала надзвичайно важливим і цінним...