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Свято України в Ізраїлі

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„Хутір Незалежности“ став святом України. (Фото: „Ізраїльські друзі України“) ТЕЛЬ-АВІВ. – В Ізраїлі мешкає понад 50 тис. етнічних українців. До них традиційно приєднуються симпатики України серед інших етнічних верств населення єврейської країни. Цього року організатори свята – некомерційна організація „Ізраїльські друзі України“ спільно з представниками україно-ізраїльського товариства та спільнотою „Україно-Ізраїльські зустрічі“ за підтримки Посольства України,...


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