Свято України в Ізраїлі

„Хутір Незалежности“ став святом України. (Фото: „Ізраїльські друзі України“) ТЕЛЬ-АВІВ. – В Ізраїлі мешкає понад 50 тис. етнічних українців. До них традиційно приєднуються симпатики України серед інших етнічних верств населення єврейської країни. Цього року організатори свята – некомерційна організація „Ізраїльські друзі України“ спільно з представниками україно-ізраїльського товариства та спільнотою „Україно-Ізраїльські зустрічі“ за підтримки Посольства України,...