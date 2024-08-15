СКУ подбав про безпілотники

Ініціятива Світового конґресу українців (СКУ) „Unite with Ukraine“ закупила та передала трьом підрозділам Збройних сил України 18 комплексів безпілотних літальних апаратів дальньої дії „Evanger“ загальною вартістю понад 263 тис. дол. Серед підрозділів, які отримали необхідне підсилення: 411-ий батальйон безпілотної авіації „Яструби“ Сил територіяльної оборони ЗСУ, 109-та бриґада Сил територіяльної оборони ЗСУ, а також 22-та окрема...
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