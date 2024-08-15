Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Слово про Лобачевських

By 1 Min Read

У числі 30-31 „Свободи“ Левко Хмельковський згадав призабутих постатей з давнього українського роду Лобачевських: Святителя Ієро­фея (Лобачевського), та світової слави математика, “Коперникa геометрії” Миколу Лобачевського. Поява цієї статті у вільній українській пресі невимовно цінна для нащадків роду Лобачевських, в імені яких я, як найстарша з роду (95 років), висловлюю шановному Л. Хмельковському велику вдячність та...


Already a member? Log in here

Related Posts