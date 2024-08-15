Слово про Лобачевських

У числі 30-31 „Свободи“ Левко Хмельковський згадав призабутих постатей з давнього українського роду Лобачевських: Святителя Ієро­фея (Лобачевського), та світової слави математика, “Коперникa геометрії” Миколу Лобачевського. Поява цієї статті у вільній українській пресі невимовно цінна для нащадків роду Лобачевських, в імені яких я, як найстарша з роду (95 років), висловлюю шановному Л. Хмельковському велику вдячність та...