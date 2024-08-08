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Спецпредставниця США залишає Київ

By 1 Min Read

ВАШІНҐТОН. – Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер завершує свою роботу на посаді, яку вона мала з вересня 2023 року. У середу 31 липня на обговоренні майбутнього української економіки в Інституті Брукінс, Пріц­кер підсумувала роботу своєї команди й виголосила “послання рішучости та оптимізму” щодо економічного майбутнього України, яке ґрунтується на проґресі,...


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