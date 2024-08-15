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Створення Молодіжної ради

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КИЇВ. – Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав юних українців з Днем молоді та анонсував створення Молодіжної ради при українському парляменті: „Верховна Рада за останній час ухвалила доволі багато законодавчих актів, які спрямовані саме на молодь. Це і питання, пов’язані з пластовим рухом і особливостями державної підтримки пластового скавтського руху, і основні засади державної політики...


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