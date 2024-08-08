Триденний форум з етнопедагогіки

Раїса Обшарська (в центрі) з учасниками Купаль­ського дійства. БОГУСЛАВ, Київська область. – У Богуславі відбувся триденний форум з питань нематеріяльної культурної спадщини „Round-table & Training: етнографія і сучасність“, на якому побували етнографи, історики, культурологи, краєзнавці, громадські діячі і працівники культури, освіти з різних громад України аби обговорити сучасний стан та стратегію щодо підготовки, здійснення та...