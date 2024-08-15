УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Заступник міністра брав хабарі КИЇВ. – Служба безпеки України і НАБУ за сприяння міністра енерґетики викрили „маштабну корупційну схему“, яку організував його заступник Олександр Хейло. Його затримали у Києві на хабарі у півмільйона долярів. За цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам державних підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із...