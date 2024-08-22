УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Затримали 48 чоловіків-ухилянтів ОДЕСА. – На Одещині встановлено антирекорд за кількістю охочих незаконно потрапити за кордон – затримано 48 чоловіків призовного віку, які разом в одній вантажівці намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров’ям. Прикордонники з використанням безпілотника прослідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили „КАМАЗ“, що був буквально забитий чоловіками під...