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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

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Затримали 48 чоловіків-ухилянтів ОДЕСА. – На Одещині встановлено антирекорд за кількістю охочих незаконно потрапити за кордон – затримано 48 чоловіків призовного віку, які разом в одній вантажівці намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров’ям. Прикордонники з використанням безпілотника прослідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили „КАМАЗ“, що був буквально забитий чоловіками під...


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