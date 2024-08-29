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Україна формує нові механізовані бриґади

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• Україна пережила одну з наймасовіших повітряних атак від початку повномаштабного вторгнення: вранці 26 серпня Росія, використавши дрони, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування, завдала масованого комбінованого удару. Головними цілями стали об’єкти цивільної критичної інфраструктури. Географія атак охопила фактично всю Україну. Росія використала 11 стратегічних бомбардувальників ТУ-95, які є носіями ракет Х-101,...


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