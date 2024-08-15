Українська армія увійшла на територію Росії

Колона вантажівок російської армії, пошкоджена обстрілами ЗСУ в Суджанському районі Курської области 9 серпня. • Українська армія увійшла на територію Курської области Росії 6 серпня. Відтоді у реґіоні тривають бої. Влада Курської, Брянської і Бєлгородської областей Росії запровадила режим „контртерористичної операції“ на території цих реґіонів. Президент Володимир Зеленський 10 серпня заявив, що йдеться про „витіснення...