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Україні загрожує катастрофа

By 1 Min Read

КИЇВ. – Наступна зима стане значно складнішою для українців, ніж попередня, оскільки через обстріли та бойові дії Україна втратила половину енерґопотужностей, заявила еврокомісар з енерґетики Кадрі Сімсон у матеріялі для британської газети Financial Times. Вона закликала союзників України активізувати допомогу, інакше на країну може чекати гуманітарна катастрофа. Масовані ракетні удари по об’єктах енерґетики завдали непоправної...


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