У Києві відбулись виставки

Упродовж літа в Києві відбулися виставки, покликані утверджувати національний дух України. Про чотири з них повідомив Георгій Лук’янчук. Виставка „Оленівка: квінтесенція жорстокості“ „Оленівка: квінтесенція жорстокості“ У ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила воєнний злочин: стратила українських військовополонених. Окупаційні війська розстріляли територію колишньої Волноваської виправної колонії №120 у селищі Оленівка, де окупанти утримували оборонців...