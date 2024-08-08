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У Києві відбулись виставки

By 4 Mins Read

Упродовж літа в Києві відбулися виставки, покликані утверджувати національний дух України. Про чотири з них повідомив Георгій Лук’янчук. Виставка „Оленівка: квінтесенція жорстокості“ „Оленівка: квінтесенція жорстокості“  У ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила воєнний злочин: стратила українських військовополонених. Окупаційні війська розстріляли територію колишньої Волноваської виправної колонії №120 у селищі Оленівка, де окупанти утримували оборонців...


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