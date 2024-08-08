Чортків приймає переселенців

Переселенці дякують за нове житло. ЧОРТКІВ, Тернопільська область. Чортківську громаду відвідали координатори у справах біженців Посольства США в Україні. Вони зустрілися з українцями, які постраждали від війни і тепер живуть у відбудованому соціяльно-житловому комплексі „Чортків єднає“. Гості побачили затишні кімнати переселенців, створені дитячі майданчики, побутові приміщення, нову систему опалення та захисне укриття. Подарувати сотні біженцям...